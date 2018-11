"AMLO será el presidente mexicano más poderoso en décadas": The Economist

Ciudad de México.- The Economist revela que Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el presidente más poderoso en décadas; "no tiene excusas para fallar", resalta la revista.

La revista británica recuerda que el 1 de diciembre será la segunda vez que AMLO se coloque la banda presidencial, la primera fue en 2006 cuando se negó a aceptar su derrota.

Mientras que AMLO se prepara para lo que él llama la 'cuarta transformación' de México, su poder y popularidad han aumentado.

Controla a Morena, el partido que fundó en 2014. Junto con sus aliados, tiene mayorías en ambas cámaras del congreso. Los críticos se han callado. Envalentonado, ha abandonado la promesa de no cambiar la Constitución en la primera mitad de su mandato de seis años. Las encuestas sugieren que dos tercios de los mexicanos lo apoyan”, explica The Economist.

El medio británico especializado en finanzas dice que en las últimas semanas AMLO se ha retirado del pragmatismo que a veces defendía en la campaña, que había tranquilizado a algunos mexicanos e inversionistas de clase media.

Para The Economist, AMLO está persiguiendo sus objetivos a través de una combinación poco convencional de deliberación del congreso y democracia directa.

México está a punto de tener un presidente fuerte, como no ha habido en los últimos 30 años”, recuerda The Economist esa cita de Ricardo Monreal. Pero el medio agrega: “AMLO no tiene excusas para el fracaso”.