(AUDIO) “Si yo quiero te desaparezco": Director de Cnpss amenaza a empleado

Ciudad de México.- Empleados de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) han denunciado el trato que reciben por parte del director de Administración y Finanzas, quien los presiona y los amenaza.

Un audio difundido por el programa Despierta con Loret muestra el trato que dio a uno de los empleados, quien se movió de su lugar de trabajo para recoger una ensalada que pidió para no salir a comer.

Eduardo Valencia Ramírez, director general de Administración y Finanzas de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, está en función desde la administración pasada.

Además los empleados de dicho organismo, señalaron que también Gabriela González Olmos, encargada de Recursos Humanos, los presiona para que firmen su renuncia.

Empleado: sí, no salí por la ensalada, no me salí, la pedí para no salirme.

Eduardo Valencia: Tú no sabes lo que es un respeto. No sabes lo que es respetar y tienes que aprenderlo. Te juro por mis hue..., cabr..., que lo vas a aprender, he. Así que ahora sí ya vete a tu lugar. Ahora sí me vas a conocer. Yo vengo de PGR, niño pend..., he. Y si yo quiero te levanto, te desaparezco si se me antoja. Así que ten mucho cuidado con meterte conmigo porque por la buena, pu..., soy un pan, pero por la mala soy un hijo de mi pu... madre, he. Que te quede claro.