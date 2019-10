Abogado de Rosario Robles denunciará expedición de licencia falsa

Ciudad de México.- Julio Hernández, abogado de Rosario Robles Berlanga, presentará una denuncia por el actuar de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y el empleado que expidió una supuesta licencia de conducir falsa a la exsecretaria.

De acuerdo al litigante, se buscará que la Fiscalía General de la República (FGR) defina quién o quiénes son los probables responsables de expedir el documento apócrifo.

Durante entrevista, el abogado dijo que no conocen al empleado Pánfilo Escobedo, quien ha sido señalado como el que expidió la licencia y que de acuerdo con la Semovi no fue despedido, solo que no le fue renovado su contrato laboral, concluido 31 de agosto.

Hernández confía que la extitular de la Sedatu y Sedesol pueda llevar su proceso en libertad, lo cual se definirá en la próxima audiencia del 15 octubre.

Esperamos que en la resolución que recaiga esta apelación, podamos obtener el cambio de esta medida cautelar como cualquier ciudadano mexicano que está acusado de cualquier delito no grave y que ella pueda pasar el proceso en libertad".

Rosario Robles fue ingresada al penal de Santa Martha Acatitla desde el pasado 13 de agosto.