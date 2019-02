"Agradezco la disculpa de AMLO": Felipe Calderón tras polémica por corrupción

Ciudad de México.- Esta mañana, el expresidente, Felipe Calderón Hinojosa, dio gracias por las disculpas Andrés Manuel López Obrador, la cual realizó durante la conferencia mañana de este martes.

López Obrador criticó a Calderón por haberse incorporado al concejo internacional de la empresa Avangrid, en la cual, supuestamente benefició con contratos durante su sexenio.

Agradezco la disculpa del Presidente @lopezobrador_. Reitero que he actuado con rectitud no sólo legal, sino ética en éste y en otros casos que tienen que ver con mi trabajo y mi previa responsabilidad. Refrendo mi disposición a dialogar sobre éste y otros temas importantes. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 5 de febrero de 2019

Calderón Hinojosa dijo que su actuar fue de forma recta y legal como ética en este y otros asuntos, además de su disposición a dialogar sobre este y otros temas importantes.

Durante su conferencia matutina, Andrés Manuel subrayó, “tiene relaciones con las empresas extrajeras a donde se fue de consejero… que no se moleste, que no se disguste, que le ofrezco disculpas, pero que se les pasó la mano. Eso no se puede hacer y no es un asunto legal. Además, debe de ser un asunto legal, un presidente tiene toda la información estratégica del país, por su cargo establece relaciones. Entonces, si no es ilegal es inmoral”.

Con información de López Dóriga.