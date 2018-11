Alcalde de Tijuana afirma no tener los recursos para atender a los migrantes

Tijuana, BC.- El presidente municipal de Tijuana Juan Manuel Gastélum, aseguró que el Ayuntamiento no cuenta con las habilidades necesarias para atender el ‘problema de seguridad nacional’ que representa el arribo de más de 5 mil migrantes centroamericanos que buscan cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

Estimó que el conflicto fronterizo ha afectado a 80 mil tijuanenses que diariamente cruzan a EU para trabajar legalmente en California, lo que ha causado un déficit de 134 millones de pesos, según reportes del Consejo Coordinador Empresarial citado por Manuel Gastélum.

En una entrevista con Pascal Beltrán del Río, Gastélum confirmó que el gobierno de Tijuana no cuenta con alimentos, medicinas ni espacios suficientes para atender con a los miles de centroamericanos que se han quedado en la frontera, a la expectativa de llegar a los Estados Unidos, pese a las acciones del gobierno de Donald Trump que busca impedir su arribo.

A los diputados de Baja California no los veo ni los oigo. No apoyan a nadie. Intercambié opiniones con Alejandro Encinas y tiene una visión clara de la problemática; él y Tonatiuh Guillén (próximo titular del Instituto Nacional de Migración) dijeron que a partir del 1 de diciembre se solventa esta problemática, pero mientras, ¿qué le damos de comer a esta gente?”, expuso Gastélum.

A estas personas les importan un comino las relaciones con EU. Esta situación está orquestada, Tijuana es como jamón el sándwich, no es cómodo.

Que sepan todos, Tijuana no es una ínsula, Tijuana también es México y no se vale que nos pongan como conejillos de indias. No sabemos cómo actuar en una situación así, porque nunca hemos vivido una situación así”, expresó Gastélum.