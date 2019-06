Alicia Machado en el Día del Orgullo Gay, declara que tuvo varias novias

Ciudad de México.- Durante el Día del Orgullo Gay, la exMiss Universo, Alicia Machado estuvo presente en el desfile del Festival Pride LGBTQ+ en California.

Machado expresó su apoyo hacia la comunidad LGBTQ+ y declaró haber tenido varias novias.

Yo creo que el amor es para todos, he tenido experiencias y yo creo que el amor es el amor, pero a mí me gustan grandotas, yo he tenido varias novias, besos a todas”, declaró Alicia Machado.