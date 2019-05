Apagan por completo el incendio forestal en El Calvario, Chilpancingo

Chilpancingo, Guerrero.- Autoridades de Guerrero informaron que este lunes se sofocó por completo el incendio forestal en el predio El Calvario, al sur de Chilpancingo.

Aunque las llamas fueron apagadas en su totalidad, el denso humo que generó este incidente causó que la contingencia ambiental en Chilpancingo permanezca activa.

Arturo Salgado Urióstegui, secretario de Educación de Guerrero, detalló que se realizaron una serie de recomendaciones para salvaguardar la salud de los alumnos, aunque las clases no fueron suspendidas.

Que los niños no salgan a espacios abiertos, que estén en sus aulas, en sus salones, en sus laboratorios, que no hagan actividad física, que no caminen prolongadas distancias. No hay necesidad de suspender clases”, explicó el secretario.