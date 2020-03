El impresionante CV de la esposa de López-Gatell; es hermana de exactriz de Televisa

Ciudad de México.- Debido a la actual crisis por el coronavirus (Covid-19) en México, se ha hecho notar el nombre de Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, ahora ha resaltado el nombre de su esposa, Arantxa Colchero Aragonés.

¿Ya vieron el CV de Arantxa Colchero Aragonés la esposa de López Gatell?



Arantxa cuenta con un currículum bastante interesante, pues tiene 10 años trabajando en temas de economía de la nutrición y del VIH.

Además, es economista, tiene una maestría en Economía de la Salud por el INSP y el CIDE. Con un doctorado en Salud Internacional por la Universidad de Johns Hopkins.

Cabe mencionar que también es hermana de la actriz, Ana Colchero Aragónes, según el reportero Mario Maldonado, la esposa de López-Gatell lideró el proyecto de Bloomberg, Fighting Obesity in México: Supporting the design and evaluation of effective social actions and public policies que transcurrió entre 2012 y 2017.