Asesino de la Catedral Metropolitana revela 'sueño divino' para matar al Papa

Ciudad de México.- El 15 de mayo de 2017, Juan René Silva Martínez entró a la Catedral Metropolitana con un arma punzocortante en mano y atacó al padre José Miguel Machorro Alcalá mientras oficiaba misa, acto seguido tiró el arma y se entregó a las autoridades.

A poco más de un año del crimen, este hombre habla de lo que sintió en ese momento y qué fue lo que llevó a exacerbar sus sentidos de esa forma.

"Sólo sentía que mi BPM (beats por minuto) estaba a 120, mi corazón era como un zumbido era como un '¡trrrrrrrrr!' y estuve pensando muchas cosas, estaba ahogado en drogas, completamente ahogado en drogas, ahogado en cólera, ahogado en ira, consumí mucha ayahuasca, muchos hongos alucinógenos", relata el hombre.

Desde el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial, relata cómo sucedieron "los susurros, convertidos en coros de serpientes, exigieron en un sentido y el otro: "¡Hazlo, hazlo!", "¡No lo hagas, no lo hagas!".

Estaba jugando con magia, estaba manejando magia, la magia existe, la magia es real, aquí sólo le llaman esquizofrenia o paranoia, pero es algo que la sociedad normal y la ciencia normal aún son incapaces de explicar porque carecen del conocimiento y de la tecnología para poder cuantificarla o cualificarla, pero existen, yo la vi, yo la viví, yo la manipulé", recuerda.

El hombre, embriagado por la historia de una dinastía de asesinos propuesta en la saga de videojuegos, cómics y novelas gráficas de Assassin's Creed; marioneta tirada por los hilos del delirio, la fantasía y la alucinación, Juan René avanzó hacia Machorro Alcalá.

Lo miro a los ojos, lo apuñalo tres veces a pesar de que una de las voces me decían que no lo hiciera, estaba en un estado de híper conciencia inducido por las plantas de poder. Volví a hablar con Obama, me dieron un celular, tenía un celular aquí con el teléfono de Emma Charlotte Watson, Emma Charlotte Watson es Hermione de Harry Potter, tenía un celular aquí, tenía 90 mil pesos acá, tenía una 45 de este lado y p**a madre c****n todo se volvió a ir a la m****a por culpa de Carlos Salinas de Gortari".

Y agrega: "decir que pensaba, decir que reflexionaba sólo sería perjudicial para mi estado jurídico. Soy absurdamente inteligente, las cosas que hice, los edificios que hice, las teorías que hice".

Aquí un fragmento de la entrevista:

—¿Pero por qué un sacerdote?

—Porque lo pusieron.

—¿Quién?

—Las personas que están en el poder. A mí se me olvidó hasta que llegué a este lugar y empecé a recordarlo, ellos son los responsables y decir todo esto y decirlo ante las cámaras significa que van a ir y le van a poner una pistola a mi mamá y la van a volar.

—¿Pero por qué?

—Es una pregunta para la que todavía no tengo respuesta. Me estaban exigiendo al máximo.

—¿Pero por qué?

—Por deporte.

—¿Lo disfrutaste?

—No quiero hablar de eso.

—Un deporte se disfruta, tú lo habías dicho antes.

—Pues no estoy disfrutándolo para nada.

—¿Ahora no?

—No.

—¿Y en aquel momento?

—Tampoco, sólo lo hice porque tenía que decirle al mundo todo lo que te estoy contando ahorita y ahorita sólo te estoy contando una parte de lo que sucedió, hay muchas cosas.

—¿Pero por qué el sacerdote?

Porque La Gaviota lo puso.

—Sí, pero ¿por qué a él, por qué no a un monje budista?

—La Gaviota le habló al Papa, porque el Papa se iba a casar con Paulina, entonces La Gaviota al principio le miente al Papa y le dice que yo soy el culpable de todo. Cuando al Papa le dicen la verdad de que ellos me torturaron, de que yo soy muy inteligente, de que quiero componer el mundo, de que todo lo que había hecho, bla bla bla, etcétera, entonces el Papa me dice "ahora sí te quiero ayudar" y yo le digo: Pues vas y c*****s a tu m***e, p****e v****a con sotana. Y te voy a matar. Él me dice: "no me vas a alcanzar" y le dije que habría de alcanzar a uno de sus p******s. Entonces, La Gaviota se agarró de eso y lo puso a él.