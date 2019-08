Atleta que criticó a AMLO, es vinculado con el líder del PAN, Marko Cortés

Ciudad de México.- Después de que el seleccionado Nacional de Triatlón, Guillermo Ruiz Tomé señalará que los resultados que consiguieron los deportistas mexicanos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 no fuera un triunfo de la Cuarta Transformación, de ningún Gobierno o partido político, fue fuertemente criticado.

Las redes sociales no perdonan y en esta ocasión a Guillermo Ruiz Tomé fue exhibido por usuarios quienes compartieron imagen donde se le vinculaba con el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, quien es uno de los principales opositores al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El tipo ni fue a los panamericanos donde van verdaderos deportistas no los que practican deporte en sus tiempos libres como ese chavito. Qué va a saber él de entrenar para ir a los panamericanos o los olímpicos.

Otra de las criticas que tuvo el joven atleta, fue porque participó en Parlamento Abierto, con motivo del Día Internacional de la Juventud, y criticó al Gobierno por adjudicarse que eran parte de los logros obtenidos en los Panamericanos con 136 medallas, y lo que más cuestionaron es que el no participo.



La senadora panista Citlali Hernández pidió a no criticar al atleta por su filiación blanquiazul ya que, aseveró, “debe respetársele su derecho a expresar libremente lo que quiera”.

No importa que pudiese tener militancia panista o que no sea un atleta que estuvo en los Panamericanos…Podemos diferir pero no caigamos en la falta de respeto”, escribió en Twitter.