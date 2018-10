Autoridades envían ayuda para atender a la Caravana Migrante

Ciudad de México.- Al menos 306 funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México viajan rumbo al Estado de Oaxaca para brindar ayuda humanitaria a la Caravana Migrante.

En 47 unidades móviles, los funcionarios y expertos en temas de salud, procuración de justicia y servicios legales, entre otros, salieron esta mañana de la Comisión de Derechos Humanos (CDH).

La salida estuvo a cargo de la presidenta de la CDH, Nashieli Ramírez; el Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva; y la Mandataria electa, Claudia Sheinbaum.

Estamos ante una emergencia sin precedentes con relación a la migración centroamericana en nuestro País; en toda la historia de México no se había enfrentado, no habíamos visto un fenómeno de la naturaleza que estamos visualizando. No podemos, ante esto, que es básicamente un éxodo de población, que tiene las características de desplazamiento forzado migrante, no alzar las estrategias pertinentes para rechazar las posiciones de atención a este fenómenos desde la seguridad nacional", lanzó la Ombudsperson local.