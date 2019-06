Bosco de la Vega niega que México compre productos agropecuarios de EU

Ciudad de México.- A pesar de las declaraciones de funcionarios estadounidenses acerca de que México deberá de aumentar las importaciones de productos agropecuarios de Estados Unidos como parte de los acuerdos, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega, dijo que el Gobierno federal mexicano lo negó.

Aunque el fin de semana el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en un tuit que México también se comprometió a comprar más productos agropecuarios de Estados Unidos, De la Vega dijo que la autoridad aseguró que el acuerdo fue migratorio.

Me aseguraron que no hay nada en este nuevo acuerdo, que fue solamente el tema migratorio, que el sector agroalimentario no se incluyó en este proceso", agregó.