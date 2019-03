Brayan y Kevin, nombres falsos que delincuentes dan al ser detenidos

Ciudad de México.- Mientras las autoridades en CDMX no realizan registros o fichajes de personas detenidas para no violar su presunción de inocencia, una gran cantidad de delincuentes emplean los nombres Brayan, Kevin y Brandon para no dar sus verdaderas identidades.

De acuerdo con diversos portales, la procuradora de justicia Ernestina Godoy externó que los presuntos maleantes utilizan dichos falsos nombres para así evitar que se cuente con registros de posibles antecedentes criminales.

Ante esta situación, la Procuraduría General de Justicia cuenta con la argumentación jurídica para solicitar al Tribunal Superior de Justicia que de nueva cuenta puedan realizarse registros de datos de las personas que son detenidas, un recurso que se había dejado de emplear luego que organizaciones de derechos humanos indicaran que tal acción atentaba contra el principio de la presunción de inocencia.

No tenemos una base de datos donde podemos decir que ‘Fulanito de tal’ ya había sido detenido una y otra vez porque lo que sucede también es que se cambian los nombres, entonces decía la vez pasada tenemos muchos Brayan, muchos Brandon, muchos Kevin, les gustan esos nombres, a cada rato detenemos a Brandon, a Brayan y a Kevin”, reportan que expuso la procuradora.

Ernestina Godoy aseguró que incluso es necesario que estas bases de datos puedan ser compartidas entre órganos que ven por la justicia en la ciudad.