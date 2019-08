Buscan que la compra de gasolina y pagos de casetas sean vía digital

Ciudad de México.- México está considerando prohibir el uso de efectivo para comprar gasolina y pagar peajes, como una forma de combatir la evasión de impuestos y el lavado de dinero, según personas con conocimiento directo de las discusiones. El plan, que ha sido discutido entre la industria bancaria y el Gobierno, no ha sido completamente aprobado.

No van a tomar una decisión final hasta después de que el Banco de México (Banxico) implemente su plataforma de pagos digitales conocida como CoDi el próximo mes, que es parte de un programa gubernamental más amplio para acercar a más mexicanos al sistema bancario y reducir el efectivo, según las personas, quienes pidieron no ser identificadas, ya que el plan no es público.

El titular de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que el efectivo se utiliza para entre el 80 por ciento y el 90 por ciento de las transacciones en México, dijo en marzo

CoDi es una plataforma de cobro digital que permite realizar en segundos pagos electrónicos a través de internet o la banca móvil por medio de códigos QR y NFC, lo que permitirá que tanto comercios como usuarios puedan realizar transacciones sin dinero en efectivo