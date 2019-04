CNTE reanudará bloqueo en San Lázaro; exige abrogación de Reforma Educativa

Ciudad de México.- Pese a que aseguran mantener el diálogo con el gobierno de AMLO y que han analizado las respuestas que la administración ha dado a su protesta, miembros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron un nuevo bloqueo en San Lázaro, a partir de este viernes, para continuar con la exigencia de revocar en su totalidad la Reforma Educativa.

Nosotros queremos que toda la ley sea desechada y que se promulgue una nueva Reforma Educativa, que no tenga ningún carácter punitivo”, reportan portales que expuso Eloy López Hernández, líder de la CNTE, tras una asamblea plenaria.

Se indicó que el nuevo bloqueo a la Cámara de Diputados viene después de que no se recibieran respuestas ni avances en cuanto a sus demandas, además de que el líder mencionó que no permitirán que “se someta un dictamen a los legisladores, si antes nosotros no lo revisamos”.

López Hernández hizo énfasis en que la Coordinadora no está buscando “plazas, no está buscando el control, nosotros no estamos en esas condiciones, en todo caso, quienes han gozado de esos beneficios son los del SNTE”.

Finalmente, el líder reiteró la exigencia que moviliza a 40 mil maestros y activistas:

Le decimos al gobierno federal y a la legislatura que no vamos aceptar el régimen de excepción porque solamente el patrón tendría el derecho o la responsabilidad de poder manejar tanto el ingreso, que ahora le ponen admisión, como el reconocimiento y la promoción, sin tomarse en cuenta a la representación sindical que está en la misma ley”.