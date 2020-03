"Caldo de pollo y chile picao": Remedio de Miguel Barbosa contra el Covid-19

Puebla, Puebla.- El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, volvió a dar una 'cátedra' sobre sus conocimientos acerca del Covid-19.

Además calificó al procurador federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, como "un chocante", porque no le ha contestado sus llamadas telefónicas para pedir la revisión de los precios en la entidad.

Así lo dijo en conferencia de prensa:

He tratado de buscar al director de Profeco nacional, no me contesta el chocante a pesar de que lo conozco hace años, fuimos diputados en el 2000 pero es un chocante… ¡me vale!".