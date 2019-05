Campo y bosque de Guanajuato son afectados tras incendios forestales

Guanajuato , Guanajuato.- La Conafor indicó que de los incendios forestales, el 86 por ciento ha afectado a los estratos bajos de suelo, hojarasca, herbáceo y el 14% restante a los estratos de arbustos y árboles.

Durante el año en curso, un total de 25 incendios forestales en Guanajuato han afectado cerca de 12 mil 213 hectáreas de superficie; ante ello la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial exhorta a la población tomar algunas medidas preventivas.

La brigada forestal contra incendios de la SMAOT trabaja de manera coordinada con los tres niveles de Gobierno. El recuento de los incidentes es con corte al 10 de mayo y la Conafor (Comisión Nacional Forestal) es quien brinde posteriormente las cifras exactas.

Entre las recomendaciones emitidas por la autoridad en el Estado están: no dejar encendidas fogatas, cigarros, cerillos o brasas en bosques y selvas; no aplicar fuego como manejo de los terrenos agrícolas, especialmente estando cerca de las áreas forestales, evitar la quema de pasto, no arrojar cerillos o cigarros encendidos en la carretera y menos en medio del bosque.

Cuando se realicen quemas, éstas deben hacerse durante las primeras horas de la mañana y solamente cuando no haya viento o sol fuerte y antes de iniciar la quema, asegurarse abrir brechas contrafuego para así controlar el desarrollo del proceso.