Cantante aclara su detención en Tepito: "Me confundieron con un narco"

Ciudad de México.- Un cantante identificado como Héctor Serafín de la Salsa explicó en redes sociales cómo fue su detención en un operativo de Tepito.

Serafín de la Salsa detalló que la Policía capitalina lo detuvo en un evento realizado en la zona de Peralvillo, incluso lo llegaron a golpear.

Estuve trabajando en Peralvillo, donde hubo un operativo, en el cual me confundieron con los narcos. Me golpearon, se metieron a la fiesta donde estaba”.

Me quitaron mi equipo de trabajo (con valor de 25 mil pesos), me quitaron mi celular, me quitaron 2 laptops”, mencionó Serafín.