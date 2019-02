Carlos Loret de Mola asegura que AMLO recibe 2mmdp al mes por la gasolina

Ciudad de México.- Carlos Loret de Mola asegura que Andrés Manuel López Obrador recibe 2 mil millones de pesos al mes por el cobro del IEPS, asegurando que por ese motivo el presidente no desea bajar el precio de la gasolina.

Ante esta interrigativa, el periodista publicó un video en su cuenta de Facebook explicando por qué no le conviene a AMLO bajar el precio del combustible.

En medio de tantas horas de conferencia de prensa hablando de combustibles, huachicol, desabasto y gasolina, hay algo que el Gobierno del presidente López Obrador no ha dicho o no ha querido decir, sobre todo no le conviene atraer la atención a ello: cuál va a ser su política para el precio de las gasolinas”.