Carlos Loret de Mola testificará por orden de juez en caso Israel Vallarta

Ciudad de México.- El periodista, Carlos Loret de Mola, deberá testificar por el caso de Israel Vallarta, preso en el penal de Puente Grande, Jalisco, por secuestro,

Esto a a 14 años del viodemontaje que armó el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, encarcelado hoy en Estados Unidos acusado de recibir sobornos del narco.

Aquella ocasión, también fue detenida la francesa, Florance Cassez, novia de Vallarta. Fue condenada a 60 años de cárccel por secuestro pero liberada en 2013.

Ricardo Sayavedra Juárez, quien se presentó como amigo y vocero de Vallarta, reveló un acuerdo fechado el 18 de febrero, en el que se resolvió con dicho fallo el amparo en revisión 286/2019 del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito.

Por fin la justicia no amparó a Carlos Loret de Mola, ya que bajo los amparos no se pude argumentar jurídicamente el no testificar en el proceso de Mario, Israel y Sergio Vallarta".