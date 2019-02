Carmen Aristegui llega una hora tarde a su programa por problemas médicos

Ciudad de México.- Una de las periodistas más famosas y queridas de México es Carmen Aristegui, quien hace poco reveló estar muy enferma luego de haber llegado casi una hora más tarde a su programa que transmite en Radio Centro y su plataforma digital de lunes a viernes de 07:00 horas a 11:00 horas.

La emisión fue iniciada por Isaías Robles, quien en un principio declaró que en unos minutos llegaría Carmen, aunque el tiempo se extendió hasta casi llegar a los 60 minutos; en esos momentos Carmen se encontraba con sus médicos, realizándose estudios para tener certeza sobre su estado de salud.

Al respecto, Carmen Aristegui con voz un tanto ronca refirió:

Me incorporo a la transmisión esta mañana un poco tarde como se puede apreciar. ¿Sabe que tengo un trance médico? Tengo una situación aquí en la que me estoy tratando. Estamos en proceso de diagnóstico con los doctores. Les mando un gran saludo a mis doctores, a la doctora Beatriz que además es su cumpleaños, entre otras cosas, que me ha dado permiso de venir a hacer este programa esta mañana en lo que terminamos los diagnósticos y las pruebas correspondientes clínicas”.