Carmen Aristegui se une al paro feminista: "Ese día no cuenten conmigo"

Ciudad de México.- La famosa periodista Carmen Aristegui, titular de programas como Aristegui Noticias, señaló durante la mañana de este viernes 21 de febrero, que en congruencia con sus ideales, el día 9 de marzo, se sumará al movimiento que promueven colectivos de mujeres de nombre #ElNueveNingunaSeMueve.

Fue durante un segmento de su programa de radio, que la afamada periodista mexicana, indicó que para ese día, un hombre tomará su lugar como el titular, pues no acudiría a trabajar, ni saldría de compras, esto como apoyo al movimiento que en últimas fechas se ha promovido por colectivos de mujeres que protestan contra los feminicidios.

Yo el 9 de marzo no estaré aquí, ahora si que el 9 de marzo no cuenten conmigo. No vendré al programa, no me iré de compras, no tendré citas de trabajo, me sumaré de esta manera a algo que creo que es muy importante”.