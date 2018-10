Carta del 'Mencho': Me voy a morir peleando, haciendo lo que me gusta

Ciudad de México.- Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), parece tener sus días contados o por lo menos eso piensa.

Una carta presuntamente firmada por el narcotraficante más buscado por el gobierno mexicano y estadunidense fue enviada a medios de comunicación.

Dada a conocer por Radio Fórmula y leída por el periodista Ricardo Rocha, la misiva lanza un mensaje de nostalgia por parte del capo de la droga, pero también justifica sus actos delictivos.

“Soy mexicano y soy enemigo de quien me ha atacado, no tengo miedo", así comienza la carta del hombre por el que Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares de recompensa y México 30 millones de pesos.

"Y sigue: "Sé que todo lo que nace algún día debe morir, pero voy a morir peleando y haciendo lo que me gusta, ayudando a quien lo necesite".

Este fragmento reflejaría el sentir del capo, de quien desde hace dos meses el gobierno mexicano y estadunidense comenzó una cacería en su contra.

Continúa: "Es cierto que lo que hago a lo mejor no está correcto, pero no me escudo en una charola como lo hace la Marina para pisotear a los habitantes de esta nación".

La participación de la Marina en el combate al crimen organizado ha sido calificado como expertos en materia de seguridad como eficaz, pero letal, convirtiendo a la institución en un arma de doble filo.

‘El Mencho’ finaliza: "Suerte, que el día que nos topemos sé que a lo mejor voy a tener baja, pero también del lado contrario habrá bajas y huérfanos, mis respetos para todos los mexicanos y habitantes de este país".

El CJNG es, de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), la organización del narcotráfico con mayor presencia en territorio mexicano.

Mientras que, según la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), es el segundo cártel con más operaciones en territorio estadunidense.