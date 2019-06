Supuesta fotografía de 'El Chapo' en los años 80 causa polémica en redes

Ciudad de México.- El narcotraficante mexicano ‘El Chapo’ sigue siendo noticia, pero esta vez por una foto que se encuentra circulando en las redes sociales, que supuestamente se muestra al exlíder del Cártel de Sinaloa acompañado de dos menores, en lo que pareciera ser un festejo.

En la imagen se puede apreciar al presunto Joaquín Guzmán de joven, luciendo con una playera blanca lisa y un short de rayas azules.

Al parecer se trataría de una fiesta familiar y se dice que se trataría de un recuerdo de los años 80’s.

No obstante los internautas no creen que no se trate de él, si no de otra persona muy parecida a Joaquín Guzmán Loera.