Claudia Sheinbaum, indica que podría haber aumento de sueldos a policías

Ciudad de México.- Para iniciar la entrega de Premios al Compromiso y la Innovación en la Procuración de Justicia, las autoridades de la capital eran esperados por peritos, ministerios públicos, policías de investigación y demás asistentes en el edificio de Expo Reforma en su último piso donde se podía sentir la euforia y el calor de aquellos cientos de espectadores.

La procuradora general de Justicia, Ernestina Godoy, la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta; y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo llegaron al edificio.

Sheinbaum durante su aportación, impulsó a los elementos de la PGJ a trabajar duro, en eso estimó la posibilidad de un aumento. “¡Salario!”, “¡Aumento!” estos fueron algunos de los gritos que la mandataria alcanzó a escuchar, guardó un momento de silencio el cual rompió con una carcajada y respondió:

Durante su discurso declaró que:

Al momento en que Sheinbaum terminó su discurso, en el cual no dio un anuncio completo y ninguna certeza del aumento ni de cuando llegaría este, los peritos, agentes del MP y policías de investigación se unieron para gritar por varios minutos: “¡Aumento, aumento, aumento!”.

El gabinete de Sheinbaum y ella ya habían abandonado el recinto, por lo tanto los asistentes y los medios se preparaban para hacer lo mismo. Los reporteros ya estaban bajando las escaleras, cuando sorpresivamente varias personas subían a toda prisa refutando que la jefa de gobierno regresaría y así sucedió, subió a dar un anuncio.

Cuando me invitaron, me dijeron ‘primero es un evento donde van a estar ministerios públicos, peritos y policías de investigación, como el mayor beneficio lo van a tener los policías no digas nada, espera a que nada más se quede la policía de investigación en el auditorio.’ Entonces la verdad me dio mucha risa, porque cuando ustedes empezaron a gritar “sueldo”, “aumento”, yo dije pues sí ya se los vamos a dar, pero no se los puedo decir ahorita. No crean que nos fuimos y regresamos corriendo para hablar con ustedes, ya se los íbamos a anunciar”, habló esbozando una sonrisa.