Claudia Sheinbaum nombra a Ernestina Godoy como titular de la PGJ

Ciudad de México.- La jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, eligió este jueves a Ernestina Godoy como la próxima titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que se transformará en Fiscalía General.

La exdiputada local de Morena dejó la coordinación del Congreso de la Ciudad de México, y a partir del 5 de diciembre estará al frente de la Procuraduría.

En una conferencia de prensa, Godoy presentó la Estrategia de Seguridad, Paz y Justicia para la Ciudad de México, basada en cinco ejes, entre ellos, erradicar la corrupción y fomentar la profesionalización de servidores públicos.

La jefa de gobierno electa señaló que Ernestina Godoy tiene una historia de una gran honestidad y compromiso con la ciudadanía. Indicó que la Procuraduría es fundamental para disminuir los índices del delito y anunció que el gabinete de seguridad se reunirá todos los días de lunes a domingo, porque los temas fundamentales serán la inseguridad y la violencia.

“Estamos comprometidos con la ciudadanía para poder dar resultados lo más pronto posible”, planteó en compañía de los próximos secretarios de gobierno, Rosa Icela Rodríguez, y Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, y de Tomás Pliego, coordinador del Gabinete de Seguridad Ciudadana.

Ernestina Godoy comentó sentirse honrada con el cargo y mencionó que su tarea es que se dé un trato digno y parejo a todos y de que exista un buen proceso de transición para que nazca una Fiscalía que verdaderamente sirva y ataque la impunidad.

No se trata de una simulación, no queremos hacer eso, no queremos hacer cambio de rótulos en las oficinas; queremos que la Fiscalía tenga un nuevo modelo de procuración de justicia”, puntualizó.