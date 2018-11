Claudia Sheinbaum presenta al próximo coordinador del C-5

Ciudad de México.- Se ha confirmado que el ingeniero del Tec de Monterrey y experto en áreas de inteligencia y seguridad pública, Juan Manuel García Ortegón será el nuevo c del C5.

García fue parte del equipo a cargo del programa Ciudad Segura, en donde trabajó como Director de Sistemas y Director Ejecutivo de Tecnologías e Ingeniería. Su trabajo será renovar la plataforma tecnológica e integrarla.

Renovar la plataforma tecnológica de la que dependen las comunicaciones de datos y de voz, obviamente la transmisión de video. Programa de renovación tecnológica del equipamiento que está en campo, tenemos al día de hoy cerca de mil 100 cámaras que no están operando, cerca del 8 por ciento del total del proyecto y también, como ha sido del conocimiento público, se han experimentado problemas en la difusión del sistema de alerta sísmico”, dijo García Ortegón.

Actualmente el Metro cuenta con 5 mil cámaras y el Metrobús con mil, pueden ser monitoreadas desde el C5, pero no pueden ser controladas. A corto plazo se colocarán las mil 100 cámaras descompuestas y paulatinamente se renovarán otras 6 mil 800 que son obsoletas.

Vamos a integrar al C5 las cámaras que hay en el Metro que no hoy no están integradas, las cámaras del Metrobús que hoy no están integradas, cámaras de la Secretaría de Obras, que tampoco están integradas y las cámaras de fotomultas”, explicó Sheinbaum, jefa de Gobierno electa.