'Comando Tlahuica', el nuevo comando que aterroriza Morelos

Cuernavaca, Morelos.- El grupo criminal que se autodenomina 'Comando Tlahuica' opera en Morelos y en los últimos meses se ha enfrentado con autoridades estatales y municipales.

Uno de sus objetivos es controlar el Sistema De Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, SAPAC por sus siglas.

Según las autoridades, al tomar el control de SAPAC, este comando se haría de más de 300 millones de pesos que al año recauda esta entidad municipal por la gestión del agua potable.

También controlaría las tomas clandestinas, las pipas y la nómina, por eso el pasado 2 de octubre perpetraron su primer ataque.

Sicarios del “Comando Tlahuica” balearon la casa del entonces candidato electo de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos, a tres meses de que asumiera la alcaldía.

“Yo no le estoy haciendo daño a nadie, no tengo enemigos, no de debo a nadie, no vendo plazas, no soy un defraudador”, apuntó Francisco Antonio Villalobos.

El pasado 16 de enero, el “Comando Tlahuica” atacó una de las instalaciones de SAPAC.

Balaceó la fachada y dejo un mensaje al gobernador Cuauhtémoc Blanco

El grupo sostiene que José Manuel Sanz, jefe de la oficina del gobernador, prometió al comando “La Plaza de Morelos” y le “quito SAPAC”.