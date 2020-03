Coronavirus: Si tienes una enfermedad crónica, debes tomar estas medidas

Ciudad de México.- Con la finalidad de prevenir las infecciones de coronavirus el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha incrementado las medidas de prevención para proteger a las personas con enfermedades crónicas tales como diabetes, hipertensión, cáncer, asma, bronquitis y VIH, pues son las más frágiles a contraer el virus.

El Seguro Social invitó a las personas que tienen alguno de los padecimientos antes mencionados a seguir tal cual las recomendaciones que ya se conocen: lavar las manos con la técnica correcta, no tocar la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias, alimentación saludable incluyendo vitamina C, no acudir a espacios públicos si no es necesario, fomentar la limpieza y desinfectar superficies de uso común.

Mariana del Rocío Hernández Velasco, coordinadora de Programas Médicos de la División de Promoción a la Salud, recordó que se debe acudir a atención médica en caso de haber realizado un viaje en los últimos días a países con transmisión del Covid-19 o si se tuvo contacto con un caso sospechoso, en caso de alguna de estas se debe utilizar el cubre bocas y no auto medicarse.