Covid-19: Al menos 28 'spring breakers' dieron positivo al llegar a México

Cabo San Lucas, Baja California Sur.- Este martes, al menos 28 personas que vinieron a vacacionar a México, resultaron positivos a Covid-19, mientras que hay otros que continúan en espera de resultados.

Ante esto diversos medios relata que unas 70 personas, de edades entre los 20 y 30 años de edad, viajaron a México en un avión privado para vacacionar desde hace una semana y media.

Si bien México en el momento de su viaje no estaba bajo un aviso de viaje federal, los residentes del condado de Austin-Travis deberían seguir las recomendaciones de viaje de los CDC que indican que los viajeros deben evitar todos los viajes internacionales no esenciales. Unas vacaciones de ocio de cualquier tipo no se consideran esenciales”, dijeron.