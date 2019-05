¿Cuáles son las reglas de oro de 'El Mencho' para ser parte del CJNG?

Ciudad de México.- Francisco, un ex sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación, reveló que fue entrenado por expertos en tácticas militares contratados por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El entrenamiento para sicarios tuvo lugar en un campamento ubicado en una comunidad de Talpa de Allende, en el estado de Jalisco. A medida que avanzaba el adiestramiento, las pruebas cada vez eran más insoportables, narró en una entrevista para Telemundo.

Francisco contó cómo fue ser un sicario de ‘El Mencho’ . Además de sufrir los crueles entrenamientos, también debían de respetar las "reglas de oro" de la organización criminal impuestas por su líder.

Oseguera Cervantes ordena a la gente que trabaja con él en el grupo delictivo: "no ser chismoso, matar a los chismosos, no consumir drogas no alcohol, no encariñarse con ningún compañero, decir siempre la verdad, no mostrar el arma en público, no matar sin una orden del jefe y no reclutar a mujeres ni niños menores de 12 años"; según contó el exsicario.

De acuerdo a la versión del exmiembro del CJNG, los encargados de hacer respetar estas "reglas de oro" son militares desertores de fueras de seguridad mexicanas y extrajenras.

El alto mando se había comprado a marinos de un grupo de élite. Hay navys de los Estados Unidos, hay fuerzas Delta, hay de todo ahí".