¿Cuántos carros hay en circulación por cada mexicano?

Ciudad de México.- El clima global está muy mal, pues cada vez hay mucha más contaminación que afecta a la salud de todos los mexicanos y esto es en gran parte por los autos.

Claro está que al día de hoy ya hay muchos proyectos para combatir estos problemas ambientales, sin embargo es muy probable que muchos de estos no funcionen o al menos no tengan el efecto necesario, ya que en México hay 138 autos por cada 100 habitantes, lo cual genera un número muy alto de estos vehículos que se usan constantemente, y que no hay forma de sacarlos de la calle, además de que claro el número de autos aumenta por las muchas automotrices que llegan