Cuentas 'falsas' de la familia de 'El Chapo' causan revuelo en Instagram

Ciudad de México.- Emma Coronel, esposa de ‘El Chapo’ causó furor con supuesta cuenta de Instagram, después uno de sus hijos, Alfredo Guzmán, ahora, ahora es un perfil del capo, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, cuenta que señala ser oficial.

La cuenta sólo tiene tres publicaciones y son básicamente reflexiones sobre el narco.

Las tres cuentas se siguen entre sí, al igual que otra a nombre de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, otro de los hijos del ‘El Chapo’, y que en su perfil asegura ser la persona que estuvo en la penal en 2008.

El mes pasado, causó revuelo una cuenta con el nombre de Emma Coronel en la que muestra fotografías de su visita a la corte para las audiencias de su esposo, además imágenes de un viaje a la playa y visitas a bares entre otras.

Coronel Aispuro reconoció que las fotos eran auténticas, pero negó que la cuenta fuera de su propiedad y acusó que alguien estaba invadiendo su privacidad y la de su familia.

Quiero aclarar que no tengo redes sociales, que no soy yo la persona que está detrás de esas páginas. En lo personal no estoy interesada en exponer mi vida ante miles de personas que no conozco", expresó en una carta enviada al periodista mexicano Ciro Gómez Leyva.