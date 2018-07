Cuenten con mi pensión si eso sirve para que México vaya mejor: Fox

Ciudad de México.- El expresidente panista, Vicente Fox, afirmó que de ser necesario renunciaría a su pensión para que a México le vaya bien, pese a que la ocupa para vivir.

“Yo encantado me quedo con ella, pero si me la quitan es un derecho ganado y es un derecho que queda acreditado por 12 años de estarla recibiendo, yo creo que inclusive jurídicamente habría cómo defenderla, cómo pelearla, pero no es cosa que voy a hacer. Yo creo que si él piensa, López Obrador, que eso le sirve para que México vaya mejor, que cuente con mi pensión”, dijo.

En entrevista para Milenio Televisión, Fox explicó que no había renunciado a la pensión porque “sí la utilizó para vivir, pero bueno si se acabó se acabó, habrá que buscarle el chivo por otro lado”.

De acuerdo con lo establecido en una reforma presidencial emitida en 1976 por el expresidente Luis Echeverría, el jefe del ejecutivo recibirá una pensión que equivale al salario de un secretario de Estado.

Al ser cuestionado sobre por quién votó en estas elecciones presidenciales, el exmandatario señaló que votó por el PAN.

“Voté por el PAN, pensando que era el segundo lugar y que a la mera hora se le aventaba para arriba”, expresó.

Pese a esto, afirmó que apoyará en lo que pueda al gobierno de López Obrador y no descartó reunirse con el virtual presidente para analizar temas de interés nacional.