Desde el dolor habla la mamá de Norberto: "Si no pueden, renuncien"

Ciudad de México.- La madre del joven Norberto Ronquillo, secuestrado el martes pasado, revivió la frase acuñada en 2008 por el empresario Alejandro Martí luego de que su hijo también fuera plagiado: “Si no pueden, renuncien”.

Norelia Hernández, de 48 años, relanzó la frase ahora para exigir resultados, después de cinco días en los que las autoridades capitalinas, asegura, no han brindado a la familia avances sólidos sobre el paradero de Norberto.

Es mi hijo y en verdad yo creo que así sería y así es, si no pueden, que nos digan y que renuncien y que siga adelante esto, al final de cuentas es la vida de mi hijo".

No es Norberto, es México. Esto le está removiendo a medio México, porque si no fue mi vecino, fue mi sobrino, mi tío o mi maestra. Siempre tenemos a alguien, esto no es aislado”, expresó.