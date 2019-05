Diputado a legisladoras que prohíben anuncios sexistas: "Mojigatas ridículas"

Ciudad de México.- Mientras un grupo de legisladoras promovían una iniciativa para prohibir los anuncios de tipo sexista en los espectaculares, el diputado Héctor Alonso Granados las llamó mojigatas, ridículas e hipócritas.

Los hechos pasaron cuando la iniciativa se discutía en el Congreso, el legislador indicó que una iniciativa de este tipo inhibe la libertad de expresión.

Ahora salen con sus mojigaterías, 'no podemos poner mujeres porque me ofenden como mujer'. No sean hipócritas, no debemos caer en este tipo de circunstancias con leyes que nadie les va a agradecer, al contrario, van a llover amparos", agregó.