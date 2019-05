Directora de Rébsamen llevaría juicio en libertad si familiares lo permiten

Ciudad de México.- Mónica ‘N’, exdirectora del Colegio Rébsamen, podría enfrentar el proceso por el delito de homicidio en grado de omisión y por el de falsificación de documentos en libertad, siempre y cuando se alcance un acuerdo reparatorio con los familiares de las víctimas, debido a que estos delitos no son graves, dijo la procuradora Ernestina Godoy.

La Procuraduría va a estar de lado de los padres, de lado de las víctimas. Si hay un acuerdo entre ellos y los padres deciden aceptarlo, la Procuraduría va a colaborar con ellos. Vamos a hacer lo que ellos decidan”, detalló Godoy, insistiendo que el acuerdo reparatorio no es sólo económico sino integral.

No obstante, indicó que, en la dependencia a su cargo, se preparan jurídicamente para evitar que la muerte de 19 menores y siete adultos, quede impune.

En tanto, los padres de los menores fallecidos señalaron que no aceptarán ningún tipo de negociación.

Nosotros no buscamos una reparación, no buscamos dinero, la vida de mi hijo no tiene precio. Estamos aquí para hacer justicia, porque a mi hijo lo mató la corrupción, con cualquier dinero que me den no voy a ir a comprar su vida”, dijo Óscar Vargas, papá de Raúl, una de las víctimas.