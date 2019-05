Directora de Rébsamen pagaría a familiares afectados para librar la cárcel

Ciudad de México.- Luego de que se lograra la detención de Mónica García Villegas, directora del colegio Enrique Rébsamen, se informó que podría obtener su libertad en caso de que los familiares de las víctimas lleguen a un acuerdo reparatorio.

Lo anterior fue señalado por los abogados de las víctimas cuando terminó la audiencia en la que Mónica García fue vinculada a proceso por el delito de homicidio culposo de 26 personas, de las cuales 19 corresponden a niños que estudiaban en dicho instituto.

Se puede proponer como una salida alterna como un tema de justicia restaurativo, todavía no hay ninguna resolución en este sentido. Las familias no están enfocadas en el tema patrimonial, su dolor es por sus hijos, no por una cuestión económica, no es la venganza lo que ellos buscan”, indicó Francisco Riquelme uno de los abogados de las víctimas.