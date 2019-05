Doctores practican cesárea a mujer en coma; Valentina nace de 27 semanas

Mérida, Yucatán.- En enero del 2019 la madre de la bebé, Julissa Isabel visitó al médico porque sufría intensos dolores de cabeza durante el embarazo. Los médicos le diagnosticaron un tumor cerebral y fue intervenida en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 Lic. Ignacio García Téllez" del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Mérida, Yucatán.

La salud de la madre empeoró y le dio un infarto cerebral, tras este suceso los médicos decidieron mantenerla con vida con aparatos para madurar los pulmones de la bebé y que pudiera obtener el peso necesario para poder intervenir en el embarazo y sacar a la niña del vientre.

El padre de la pequeña, Jesús Hau Puc declaró que:

Una vez que la bebé cumplió 27 semanas de gestación los doctores congeniaron que ya se había cumplido con tiempo necesario para poder realizar una cesárea de emergencia, declarando a la infante como prematura extrema.

A pesar de que los doctores no dudaban de la situación, Valentina logró nacer con un peso de 680 gramas y padeciendo dificultad respiratoria, neumonía, hemorragia pulmonar, anemia, displasia broncopulmonar y retinopatía, después de 40 días de su nacimiento y que logró pesar el un kilogramo.

Valentina fue operada del corazón para que oxigenara de manera adecuada, después permaneció en la unidad médica hasta este mes cuando ya fue dada de alta por la evolución de su salud.

Fue lo que la neonatóloga adscrita al HGR No. 1, Irene Padilla Hernández explicó sobre la menor que superó todas las complicaciones con las que nació el 25 de enero.

Por su parte el padre de la pequeña declaró a Noticieros Televisa que:

Me voy muy contento a pesar de que no tuve la dicha de compartirlo con mi esposa, porque desgraciadamente ella no logró salvarse. Me quitaron a una persona, pero me llevo a otra".