Durazo: Desmilitarización del país irá de la mano de la profesionalización de las policías

Ciudad de México.- Alfonso Durazo, propuesto por Andrés Manuel López Obrador como próximo Secretario de Seguridad Pública, estimó que en 3 años podría haber un retiro relevante del Ejército, una vez que comience la capacitación de los cuerpos policiacos.

Señaló que la única manera responsable de retirar al Ejército de las calles es capacitar a los cuerpos de seguridad, pues uno de los mayores problemas en el país es la debilidad de las policías, particularmente a nivel municipal.

"Estaremos retirando al Ejército a los cuarteles en la medida que vayamos capacitando y profesionalizando a los policías, es un proceso paulatino, estimo que en el transcurso de 3 años pudiéramos tener un retiro relevante de los militares".

Añadió que la seguridad también mejorará de manera paulatina porque "no llegamos a esta situación en el país de un día para otro".

Alfonso Durazo también habló de cuáles serán las prioridades una vez que asuma el cargo de Secretario de Seguridad Pública: "Primero poner orden en el gobierno, luego iniciar el combate a la corrupción y en paralelo poner orden en los cuerpos de seguridad, iniciar el combate a la corrupción porque no hay crimen organizado o desorganizado en el país y en el mundo que no vaya de la mano de la protección policial pero tampoco hay protección policial que no vaya de la mano de la protección de un alto funcionario público o de un alto político".