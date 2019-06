Ebrard: "No ganamos todo, pero lo más importante es que no habrá tarifas"

Ciudad de México.- Luego de que se lograra un acuerdo entre México y Estados Unidos sobre la imposición de aranceles, Marcelo Ebrard expresó que no se ganó todo, sin embargo, "salimos con la dignidad intacta".

Como se lo dije al presidente: No ganamos todo, pero salimos con la dignidad intacta".

El titular de Relaciones Exteriores detalló, en medio del 'Acto de unidad defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos', que lo más importante es que no se aplicaran aranceles a las exportaciones mexicanas.

Así mismo, el Ebrard apuntó que a pesar de todo lo logrado "debamos estar vigilando o aplicados en la relación con EU".

Logramos cosas, lo más importante es que el lunes no va a haber tarifas, pero eso no quiere decir que no debamos estar vigilando o aplicados en la relación con EU. Vamos a trabajar muy fuerte para defender a México y evitar cualquier decisión que nos pueda afectar".