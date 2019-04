Ebrard responde a amenazas de Trump: "No hacemos diplomacia de tuits"

Ciudad de México.- “No hacemos diplomacia de tuits”, escribió Marcelo Ebrard, canciller de exteriores mexicano, para referirse a los señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que aseguró que soldados mexicanos habían sacado sus armas a militares estadounidenses.

Ebrard indicó que este tipo de ‘choques’ entre tropas de México y EU es habitual y que existe un protocolo para evitar que el conflicto escale.

No tengo informes del territorio americano, pero la situación que tenemos en la frontera es la habitual pero fíjense que no, no hacemos diplomacia de tuits“, expresó el canciller.