El CNI-CIG y el EZLN acusan al gobierno de permitir represión de activistas

Ciudad de México.- José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, ambos promotores del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), organización que forma parte del CNI-CIG, fueron secuestrados y asesinados el fin de semana por grupos armados, un crimen que organizaciones que ven por la defensa de los pueblos indígenas condenan y del que responsabilizan al gobierno.

Por medio de las redes oficiales del Congreso Nacional Indígena (CNI), se difundieron dos comunicados en conjunto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Consejo Indígena de Gobierno (CIG) para condenar con “dolor e indignación” el homicidio de José Lucio y Modesto, el cual describen es un acto de violencia que se suma a la “represión” que viven sus comunidades a manos de agrupaciones delictivas.

En el mensaje de las organizaciones se describe que José Lucio Bartolo Faustino, concejal del CIG, y Modesto Verales Sebastián, delegado del CNI, fueron interceptados por grupos armados cuando regresaban de Chilpancingo, Guerrero a sus comunidades.

En Chilpancingo habían tenido una reunión con otros miembros del CIPOG-EZ y, después de salir de dicha junta, fueron reportados como desaparecidos.

Finalmente, en los comunicados se expone que los activistas fueron asesinados en la ciudad de Chilapa.

José Lucio y Modesto fueron descritos como “miembros activos de la organización, defensores nuestros territorios, de la cultura y constructores de la autonomía en sus comunidades”, localidades que han “estado bajo el asedio de organizaciones criminales toleradas por los tres niveles de gobierno. Llevamos años alzando nuestra voz y la impunidad se mantiene”.

AMLO está plenamente informado de la grave problemática de violencia generada por los grupos criminales en el municipio de Chilapa de Álvarez, no podrá decir que no sabía. Se lo reiteramos una y otra vez a través de sus funcionarios, que solamente nos tratan con desprecio y nos dan largas. Mentira que se acabó la impunidad, mentira que primero los pobres, mentira su transformación del país, él y sus funcionarios repiten los mismos tratos a los pueblos originarios, si no eres de su grupo y no les das votos, estas fuera”, se agrega en uno de los comunicados.