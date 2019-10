"El Estado va contra mi madre mientras libera narcos": Hija de Rosario Robles

Ciudad de México.- Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles Berlanga, manifestó su descontento luego de que un juez decidiera que la exsecretaria de Sedatu y Sedesol seguirá en prisión preventiva, por el caso de la llamada 'Estafa Maestra' mientras que el Gobierno libera a narcotraficantes, en referencia al caso Culiacán.

Más allá de donde viene (una supuesta persecución política) me sorprende que todo el poder del Estado esté en contra de Rosario Robles y al mismo tiempo esté dejando en libertad a narcotraficantes".

Y agregó:

Ahorita estabas hablando tú de lo que ocurrió en Sinaloa, entonces me parece increíble que donde debe aplicarse la ley en serio no se aplica, y en donde hay suficientes pruebas para probar la inocencia, donde mi madre no tendría por qué estar en la cárcel (...) queda claro que este juez es de consigna y que hay una venganza política”.