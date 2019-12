El Gobierno de Mancera también habría desviado recursos a García Luna

Ciudad de México.- La mañana de este viernes, en conferencia diaria, Santiago Nieto, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, reveló que las desviaciones de recursos de la Secretaría de Gobernación al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, también se hicieron desde el Gobierno de Miguel Ángel Mancera.

El presidente Andrés Manuel López Obrador precisó la denuncia que se presentó por el juicio que se inició en Estados Unidos contra el secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

Si no se hubiera presentado la denuncia seríamos cómplices y encubridores, entregar todo a la autoridad competente, no es persecución, no es ser tapadera de nadie, debemos limpiar la corrupción", señaló el tabasqueño.