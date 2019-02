El 'Jefe' Diego se lanza contra AMLO: "Es un provocador, un rufián con poder"

Ciudad de México.- Diego Fernández de Cevallos calificó al presidente Andrés Manuel López Obrador como "porro" y un "rufián con poder", y aseguró que lo dicho por el mandatario en el sentido que se intervino para no pagar una devolución de impuestos a un particular "es una catarata de majaderías del jefe del Ejecutivo contra la Corte".



En entrevista radiofónica con Luis Cárdenas en MVS, el panista aseveró que Andrés Manuel López Obrador no puede dejar de ser quien es.

No puede dejar de ser un porro, un provocador, mientras siga agrediéndonos a todos el presidente López Obrador seguirá siendo un rufián con poder", dijo.

No me sorprende que López Obrador presione a la Corte para defender lo que considera legítimo defender”, opinó el excandidato presidencial.

Dijo además que no se puede aceptar que el presidente de la República intimide a otro poder.

Debemos esperar que la Corte no se deje intimidar por nadie, sea un ciudadano cualquiera o sea el Presidente de la República", indicó.