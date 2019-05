El caso de Luz, una joven que 'subió' una foto a Instagram tras su desaparición

Ciudad de México.- Luz desapareció el 31 de marzo de 2017 y días después su cadáver fue encontrado. El único indicio de lo que sucedió con ella es una fotografía que alguien subió a la cuenta de Instagram de la muchacha, 12 horas después de que se le vio con vida.

Luz Adriana Castillo Vázquez de 19 años, apenas había presentado los exámenes de admisión para la UNAM y la UAM y estaba a punto de entrar a un curso para presentar el del Instituto Politécnico Nacional. La muchacha quería estudiar veterinaria.

El 31 de marzo de 2017, Wendy y Alán, padres de Luz, y César, su hermano, salieron desde temprano de su casa, ubicada en Iztapalapa. La joven se quedó sola en casa para lavar los trastes del desayuno.

Cuando Wendy regresó a su hogar, este estaba a oscuras, los platos sucios seguían sobre la mesa y los 90 pesos que se le habían dejado a Luz para gastos se encontraban en el mismo lugar.

La madre subió a la recámara de su hija. Los ahorros de esta se encontraban intactos. Luz no respondía al celular, lo que tampoco era usual.

LA FOTOGRAFÍA

A las 23 horas de ese mismo día, una fotografía fue subida a la cuenta de Instagram de Luz. "Era una fotografía de ángulo raro", se explica en el periódico EL GRÁFICO: "No aparecía completa la cara de Luz, solo la punta de su nariz, la boca, seria, y los hombros. En el pie de foto: "Quiero más fiestas como ésta".

LUZ ESTUVO CON SU NOVIO

De acuerdo con la versión de Wendy, al presentar la denuncia por la desaparición de su hija, autoridades le dijeron que "ni debería preocuparse" y que era probable que Luz anduviera "de luna de miel" con el novio.

Por su cuenta, la familia investigó: aquel día la muchacha había ido a comer a la casa de su novio, con quien llevaba casi dos años de relación. Éste aseguró que Luz había estado ahí, pero tuvieron una pelea y ella se fue.

En Capea no se investigó nada. Había cámaras de seguridad cerca de la casa del novio, de una estación del Metro cercana. “Se supone que en el Metro guardan las grabaciones por 7 días, y en alta definición, 4, 5 días. Yo no lo sabía. No tenía por qué saberlo. Pero en Capea, ¿por qué no enviaron el oficio en tiempo y forma? Ya no se pudo rescatar información”, lamenta Wendy.

EL MISTERIO DE LA BLUSA

Días antes del hallazgo, Wendy observó con detenimiento la fotografía que, supuestamente, su hija había subido a Instagram la noche que se extravió. Miró y remiró. Algo se le perdía. Hasta que todo se hizo evidente: subió corriendo a la recámara de su hija", informó en EL GRÁFICO.

Wendy revisó las prendas del clóset: Ahí estaba la blusa que Luz llevaba en la foto, lo que la llevó a concluir que esa imagen ni siquiera había sido tomada el 31 de marzo y que probablemente alguien implicado en su muerte la había publicado para despistar "para denostarla, para que no la buscaran y dijeran que ´se había ido de fiesta".

Lo más probable es que para cuando el desconocido había publicado esa foto, Luz ya había sido asesinada", escriben en EL GRÁFICO.