"El cuerpo ya no da": Vicente Fox declara que ya no puede participar en elecciones

Ciudad de México.- La mañana de este lunes, el expresidente de México, Vicente Fox, hizo públicas las razones por las que no tiene planeado contender por una diputación en las próximas elecciones.

El exmandatario señaló que su cuerpo ya no es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a ese tipo de ajetreos, pero aseguró que continuará en la lucha por el bien del país.

Ya no da el cuerpo a los 77 años para andar ahí, arrastrando polilla, yo estoy trabajando, me reúno con los Chuchos (PRD) frecuentemente, estamos viendo por México, impulsando nuestra democracia, pero no como candidato", manifestó Fox.