El día que AMLO desafió al narco en retén falso: "A mi me respetan todos"

Ciudad de México.- A principios de diciembre del 2018, a solo unos días de que tomara protesta el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fuentes cercanas al mandatario revelaron que en varias instancias, el tabasqueño fue parado por retenes falsos montados por el crimen organizado, sin embargo, luego de entablar breves conversaciones estos le dejaron seguir su camino por la República.

Durante su campaña, AMLO reveló que se había topado con el narco en varias ocasiones. Luego de recorrer todos los municipios del país, el presidente señaló haberse cruzado en el camino con sujetos armados.



De acuerdo con informes del Cisen, en al menos 12 ocasiones el presidente fue detenido por presuntos criminales en los estados de Guerrero, Chihuahua, Durango y Tamaulipas, entidades que presentan altos índices de violencia y mayor presencia del crimen organizado en México.

En una de las anécdotas contadas por colaboradores de López Obrador, en los recorridos que hizo el político entre el 2017 y el 2018, el presidente fue supuestamente detenido por presuntos integrantes del Cártel del Pacífico.

Uno de los testigos informó que el vigilante se acercó al vehículo y, con un arma de alto calibre, identificó a López Obrador, por lo que avisó su superior, a través de radio, que ‘tenía orillado al mismísimo Peje’.



Después de unos minutos, el sicario recibió la orden de que dejara pasar al entonces candidato de Morena. En otra ocasión, en el sur, un sujeto armado le preguntó al líder de Morena que si qué hacía en una zona intransitable, a lo que el político tabasqueño, sin temor y sin titubeos, le respondió:

Cabe recordar que en repetidas ocasiones, López Obrador aseguró que durante sus recorridos por el país nunca recibió amenazas contra su integridad, y al ser cuestionado sobre si en algún momento se había topado con retenes que pertenecieran al 'narco' se limitó a decir:

A mí me respetan, me respetan los militares y me respetan todos”