El hombre que dice será ‘alertado’ por el Popocatépetl sobre su erupción

Santiago Xalitzintla, Puebla.- El Popocatépetl ahora está enojado, sin embargo, no hará erupción sin avisarle con tres días antes para que la población pueda protegerse de todo lo que emanará de su boca, asegura a El Universal Antonio Analco Sevilla, un hombre que explica poseer el don de hablar con ‘Don Goyo’.

Luego de varias semanas de titulares en los que se alerta sobre la actividad volcánica, Antonio, cuya comunicación con el volcán se remite a las antiguas tradiciones, comparte al diario que el Popocatépetl solo se levantará cuando llegue el llamado de su Padre Celestial.

El Padre celestial me va a decir cuándo me tengo que levantar, mi Padre creador me dejó aquí en la Tierra y sólo él tiene el poder de levantarme… Cuando el día que diga mi Padre que ya me va a levantar, te voy a avisar en sueño y en vivo, te avisaré tres días antes para que prepares a donde llevas a tu pueblo. Nunca tengas miedo”, indica Antonio que le explicó ‘Don Goyo’.

El Popocatépetl advirtió a Antonio que cuando suceda el llamado y deba levantarse, de su boca emanarán lodo, cenizas y gravilla, además le ordenó que no corra ni abandone la montaña y a su pueblo, pues las cenizas no dañarán a las personas gracias a que el viento se las llevará lejos.

En cuanto al enojo de ‘Don Goyo’, el ‘Tiempero’ asegura que la molestia del volcán surgió desde hace tres años cuando le fue colocada una cruz en la parte alta, además de que las personas practican acciones ofensivas como drogarse y emborracharse en la montaña.

La cosa es que está enojado, es que fueron a dejar una cruz y mucho le faltan al respeto. Se drogan se emborrachan y faltan al respeto al lugar. Yo voy con respeto, me reciba bien o mal, pero voy a respetar, y estos ya la agarraron de borrachera allá, allá se ofenden y se reprochan… esa cruz no merece allí, le toca a la iglesia no en el volcán…”, explicó Antonio.

Según describe El Universal, Antonio Analco Sevilla, perteneciente a una de las poblaciones que se encuentran más cercanas al Popocatépetl, proviene de un linaje de ‘Tiemperos’, ya que su padre también tenía el don de hablar con ‘Don Goyo’.

En su relato, Antonio comparte que se comunicó por primera vez con el volcán cuando era un niño y tenía la encomienda de cuidar a las vacas en las zonas bajas de la montaña, un momento en el que no alcanzaba a comprender del todo el don.

Yo ya vengo soñando al volcán, que vengo a darle la vuelta al cráter, me alcanza un señor grande, con canas, lo muevo, voltea, me ve y me dice: ‘Ya llegaste, hijo’, me abraza… eran puros sueños”, contó Antonio sobre su contacto con la representación humana del volcán, a quien después relata encontró en las laderas en persona y quien se presentó como Gregorio Chino Popocatépetl, el ser del que ahora se reconoce como su emisario.